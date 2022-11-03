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14:52, 3 ноября 2022Россия

Группу ВСУ уничтожили в ходе попытки прорваться к Кременной

В ЛНР уничтожили моторизованную группу ВСУ при попытке прорваться к Кременной

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Моторизованную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 200 человек и 10 единиц бронетехники уничтожили в ходе попытки прорваться к Кременной в Луганской народной республике. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел региона Виталий Киселев, передает ТАСС.

По словам Киселева, колонна ВСУ начала движение с точки между населенными пунктами Невское и Торское. Она должна была пройти к Кременной, используя складки местности.

«Но наша разведка своевременно обнаружила эти колонны, был нанесен артиллерийский удар по ним из ствольной артиллерии, из "Градов", противник получил заслуженный урок», — рассказал помощник главы МВД нового российского региона.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска могут быть отведены на левый берег Днепра. Он также отметил, что те люди, которые не успели перебраться с правобережья, должны как можно скорее уходить.

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Василий Мека
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