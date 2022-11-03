В Херсоне заявили о возможном отходе российских войск на левый берег Днепра

Стремоусов: российские войска под Херсоном могут быть отведены на левый берег Днепра

Российские войска могут быть отведены на левый берег Днепра. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».

Он также отметил, что те люди, которые не успели перебраться с правобережья должны как можно скорее уходить.

Ранее специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что со здания администрации Херсонской области и Морской академии имени Ушакова пропали российские флаги. При этом он отметил, что на остальных административных зданиях висят триколоры.