В Херсоне допустили возможность боев

Стремоусов допустил, что в Херсонской области и Херсоне пройдут бои в ближайшие две недели

В Херсонской области, включая административный центр Херсон, могут произойти боевые столкновения в ближайшие полторы-две недели. Возможность данных событий допустил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«На счет боев в городе Херсоне тоже не исключена возможность. Я думаю, что это все может происходить в ближайшие полторы-две недели», — заявил он.

Утром 3 ноября Стремоусов сообщил, что все попытки украинских военных наступить на Херсон были отбиты. По его словам, на линии соприкосновения большого скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не наблюдается.