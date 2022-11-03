ВСУ неудачно ударили по Херсону

В Херсоне сообщили об обстреле города РСЗО HIMARS со стороны ВСУ 18 ракетами

Около часа ночи 3 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по инфраструктуре Херсона с помощью ракет HIMARS, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города. Однако атака не увенчалась успехом.

«Киевский режим в 01:03 по московскому времени продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсон, выпустив четыре ракеты HIMARS, подразделениями ПВО все ракеты сбиты», — сообщил представитель экстренных служб.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что поптыки наступлений ВСУ на Херсон отбиты, на линии соприкосновения большого скопления украинских войск не наблюдается.