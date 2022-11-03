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08:48, 3 ноября 2022Россия

В Херсоне не увидели скопления украинский войск

Замглавы Херсонщины Стремоусов не увидел большого скопления сил ВСУ на фронте

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать на Херсон отбиты, на линии соприкосновения большого скопления украинских войск не наблюдается, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«На линии фронта все атаки, которые сегодня предпринимаются укронацистами, отбиты, и я скажу так, что в принципе мы не видим такого массового, резкого наступления и не видим такого большого скопления нацистских войск», — сказал Стремоусов. Он также отметил, что линия обороны российской армии держится.

В ночь со второго на третье ноября в нескольких украинских городах прогремели взрывы. Среди них — Николаев, Никополь и Харьков.

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