Стало известно о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине

«Страна.ua»: взрывы прогремели в Николаеве, Харькове и Никополе

Взрывы прогремели в нескольких украинских. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал про три «прилета» по Киевскому району. «Предварительно попадание по административному нежилому строению. Информации о раненых или погибших на данный момент нет», — написал он.

Также в публикации издания «Страна.ua» говорится о взрывах в Николаеве и городе Никополе Днепропетровской области. Помимо этого сообщается о новых взрывах в Кривом Роге.

31 октября российские войска нанесли удар по украинским военным и энергетическим объектам. Как отметил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенанта Игорь Конашенков, все назначенные объекты на территории противника были поражены.