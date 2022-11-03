Зампред Совбеза Медведев высказался о черной полосе с «бесконечными разделами Польши»

С 1612 года в Польше началась черная полоса с бесконечными разделами страны, продолжающаяся на протяжении трех веков. Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, 4 ноября 1612 года россияне, «забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны, окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков».

«Наследники Речи Посполитой продолжают по-мелкому гадить в преддверии главного «польского» праздника в нашей стране — Дня народного единства», — подчеркнул зампред Совбеза. Он напомнил, что Польша изъяла у посольства России базу отдыха под Варшавой.

Медведев задался вопросом, будут ли при такой политике «нынешних хозяев» здания Варшавского кадетского корпуса имени А.В. Суворова и Наместнического дворца (резиденции премьер-министра и президента Польши) следующими.

Ранее стало известно, что польские власти изъяли у российского посольства базу отдыха под Варшавой. Как отметил заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка, соглашение об аренде, действовавшее с 1980-х годов, было расторгнуто в апреле.