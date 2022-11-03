Посольство России лишилось базы отдыха под Варшавой

Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой

Польша изъяла у посольства России базу отдыха под Варшавой. Об этом сообщил заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка, передает ТАСС.

По его словам, сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве на территории лесничества Яблонна. Польские власти уточняют, что соглашение об аренде, действовавшее с 1980-х годов, было расторгнуто в апреле.

Речь идет об участке земли площадью около шести гектаров на берегу Зегжинского водохранилища. На нем стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. Сейчас лесничество проводит инвентаризацию и техническую оценку объектов.

Надеюсь, что после завершения этого процесса будут предложены новые варианты использования этой территории Эдвард Сярка заместитель министра климата и окружающей среды Польши

База законсервирована

Пресс-секретарь польского Гослеса Михал Гзовски сообщил в своем Twitter, что курорт находится в плачевном состоянии. Он обвинил российских дипломатов в том, что те «все разрушили, даже вырвали кабели из стен».

Посол России в Польше Сергей Андреев объяснил, что дипмиссия разбирается в ситуации. Он отметил, что база отдыха законсервирована и с начала этого года не используется, сотрудников посольства на территории базы нет.

Дипломат подтвердил, что посольство не платит за аренду базы из-за заморозки счетов. Однако, указал он, заключенный с Варшавой договор не предусматривает расторжение из-за неуплаты. «Тем более по форс-мажорным обстоятельствам, поскольку это не наша вина, а следствие противоправных действий польских властей», — добавил Андреев.

Информация о том, что договор расторгнут — неправда

Сергей Андреев посол России в Польше

Аренда базы обходилась посольству ежемесячно в 12 тысяч злотых (примерно 2,5 тысячи долларов). По утверждению Андреева, договор действителен до декабря 2024 года.

Захват дипсобственности

12 апреля Андреев рассказал, что официальная Варшава продолжает предъявлять претензии к собственности российской дипмиссии, включая среднюю школу для детей сотрудников при посольстве. До этого польские власти заняли здание в Варшаве, которое является российской дипломатической недвижимостью. По словам посла, судебные исполнители потребовали передать строение госказне в лице варшавской мэрии. «Польские представители болгаркой срезали замки на воротах и калитке и заняли объект», — рассказал Андреев. МИД России в ответ выступил с требованием освободить здание дипмиссии.

Впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ответные меры Москвы на захват российской дипломатической собственности в Польше могут быть асимметричными. «Я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными», — уточнила дипломат. Она также добавила, что ни один недружественный шаг со стороны Польши или любой другой страны не останется без соответствующего ответа.