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Россия пригрозила Польше асимметричным ответом на захват дипсобственности

Захарова: ответные меры РФ на захват дипсобственности в Польше могут быть асимметричными

Фото: Globallookpress.com

Ответные меры Москвы на захват российской дипломатической собственности в Польше могут быть асимметричными. Такой реакцией пригрозила Варшаве официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными», — уточнила дипломат. Она также добавила, что ни один недружественный шаг со стороны Польши или любой другой страны не останется без соответствующего ответа.

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Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что власти Польши продолжают предъявлять претензии к собственности российской дипмиссии, включая среднюю школу для детей сотрудников при посольстве. До этого сообщалось, что польские власти заняли здание в Варшаве, которое является российской дипломатической недвижимостью.

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Виктория Кондратьева
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