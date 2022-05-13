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Польша захотела отнять у посольства России базу отдыха

Польша намерена отнять у посольства России базу отдыха под Варшавой на фоне Украины

Фото: Bartlomiej Mostek / Wikipedia

Польша захотела отнять у посольства России базу отдыха под Варшавой. Об этом сообщает РИА Новости.

База расположена в районе Скубянки на Зегжиньском заливе в 40 километрах от центра польской столицы. В 2010 году ее в очередной раз сдали в аренду российскому диппредставительству. Посольство России арендовало базу с 1980-х годов.

«Государственное лесничество подает иск о передаче российским посольством недвижимости на Зегжиньском заливе», — заявил представитель лесничества Михал Гзовский.

По словам директора Государственного лесничества Юзефа Кубицы, организация расторгла договор в одностороннем порядке 14 апреля. Он уточнил, что это связано с проведением российской специальной операции на Украине.

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Российский посол в Польше Сергей Андреев рассказал, в свою очередь, что договор действителен до декабря 2024 года, при этом соглашение можно разорвать при нарушении условий аренды, чего с российской стороны не было. «Если они подали в суд, то это их право. Нам к этому добавить нечего. Мы считаем, что законных оснований для того, чтобы расторгать этот наш договор аренды, не существует», — заявил дипломат.

Ранее Андреев сообщил, что прокуратура Польши продлила блокировку счетов российского посольства в Варшаве до 2 сентября этого года. Он рассказал, что посольство России оспорило решение через МИД Польши, но ведомство отказалось взаимодействовать.

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Алина Гончарова
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