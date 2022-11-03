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15:23, 3 ноября 2022Бывший СССР

Глава МИД Армении проведет переговоры с Блинкеном и Байрамовым

Глава МИД Армении Мирзоян встретится с госсекретарем США Блинкеном и Байрамовым

Фото: IMAGO / Michalis Karagiannis / Eur / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым. О предстоящих переговорах он сказал в парламенте, передает РИА Новости.

«Через несколько дней я поеду в Вашингтон, где состоится моя встреча с господином Байрамовым и господином Блинкеном», — сообщил Мирзоян.

Как он утверждает, такие встречи свидетельствуют о заинтересованности вопросами по армяно-азербайджанским отношениям со стороны международного сообщества.

3 октября Мирзоян и Байрамов провели встречу в Женеве. В ходе переговоров они обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, а также обменялись мнениями о мирном договоре между государствами. Также стороны согласились в необходимости разблокировать транспортные маршруты в регионе и использовать «международные механизмы по контролю пограничной ситуации».

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Кристина Есикова
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