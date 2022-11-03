Кулеба пожаловался на отсутствие отопления в здании МИД Украины

Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на отсутствие отопления и света в здании министерства

В здании Министерства иностранных дел (МИД) Украины холодно, нет света и воды, пожаловался глава МИД страны Дмитрий Кулеба, его слова передает ТАСС. По его словам, это одно из последствий российских воздушных ударов.

«Мы сидим с вами здесь, в министерстве иностранных дел, и тут довольно холодно, потому что мы отключены от системы отопления. Вчера у нас не было воды в здании, также были отключения в подаче электроэнергии, мы остались без электричества в здании», — сказал Кулеба.

Ранее стало известно, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань-2» поразили завод в Харькове, который производил снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.