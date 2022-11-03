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09:58, 3 ноября 2022Бывший СССР

В Харькове поражен завод по производству снарядов HIMARS

В Харькове российские дроны поразили завод, производивший снаряды для РСЗО HIMARS

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань-2» поразили завод в Харькове, который производил снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает «Военное обозрение».

По утверждению городской администрации, в результате ночных ударов было повреждено некое «нежилое помещение». При этом местные жители пишут, что российские дроны поразили промышленное предприятие «Коммунар».

Также сообщается, что в результате атаки нет пострадавших.

Ранее стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону союзных сил в Харьковской области. Уточняется, что украинские военных осуществляют попытки прорыва уже около трех недель.

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Алевтина Запольская
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