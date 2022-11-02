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13:18, 2 ноября 2022Бывший СССР

Украина попыталась прорвать оборону в Харьковской области

ВСУ пытались прорвать оборону союзных сил в Харьковской области около трех недель

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону союзных сил в Харьковской области около трех недель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На данном [двуречанском] направлении в Харьковской области уже около трех недель каждый день противник осуществляет попытки прорыва и наступления, минимум 100-120 человек теряет. Неважно сколько из них двухсотых (убитых — прим. «Ленты.ру»), сколько трехсотых (раненых — прим. «Ленты.ру»)», — заявил собеседник агентства.

По его словам, военнослужащие шестой армии Западного военного округа успешно держат оборону, а также не дают продвигаться украинским бойцам на этом направлении.

Ранее заместитель командира артиллерийского взвода с позывным «Лена» сообщил о ликвидации польских наемников под Харьковом, которые хотели осуществить прорыв. Он уточнил, что подразделение иностранных военных в составе тысячи человек шло в наступление вместе с бронетехникой.

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Кристина Есикова
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