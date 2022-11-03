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14:56, 3 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о пяти атаках ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны отчиталось об отражении пяти атак ВСУ на николаево-криворожском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина пять раз пыталась атаковать российские позиции на николаево-криворожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, позиции России атаковали мотопехотные роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка в Херсонской области.

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Анастасия Шейкина
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