Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:21, 3 ноября 2022Путешествия

Узбекистан отказался возобновлять работу карт «Мир» в стране

В ЦБ Узбекистана увидели риски в возобновлении работы платежной системы «Мир» в стране

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Узбекистан отказался возобновлять работу российской платежной системы «Мир» из-за сопутствующих рисков. Об этом сообщил председатель правления Центробанка (ЦБ) страны Мамаризо Нурмуратов, передает ТАСС.

По словам специалиста, в настоящее время местные коммерческие банки видят риски в обслуживании российских карт и пока речи о возобновлении их работы не идет, поделился Нурмуратов в кулуарах II международного экономического форума в Самарканде.

Материалы по теме:
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022
Миру — «Мир»? Турция обещала туристам принимать российские карты. Почему на самом деле расплатиться ими не так просто?
Миру — «Мир»?Турция обещала туристам принимать российские карты. Почему на самом деле расплатиться ими не так просто?
3 мая 2022

Ранее в сентябре Минфин США пригрозил санкциями за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. На этом фоне 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Несколькими днями позже такое решение приняли ряд банков Армении, Вьетнама и Казахстана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме
15-летняя российская фигуристка объяснила тренировки с поролоном под шортами
Российские силовики установили адрес координатора «Правого сектора»
Семья вернулась из отпуска и обнаружила незнакомку на диване перед телевизором
Избиение ребенка во время тихого часа в российском детсаду попало на видео
Немецкая компания потеряла миллиарды после прекращения поставок газа из России
Узбекистан отказался возобновлять работу карт «Мир» в стране
Раскрыта мошенническая схема с благоустройством могил в Подмосковье
Росприроднадзор назвал невысокими шансы спасения выброшенных в море дельфинов
Двоих членов банды Басаева задержали за нападение на Дагестан в 1999 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.