Узбекистан отказался возобновлять работу карт «Мир» в стране

В ЦБ Узбекистана увидели риски в возобновлении работы платежной системы «Мир» в стране

Узбекистан отказался возобновлять работу российской платежной системы «Мир» из-за сопутствующих рисков. Об этом сообщил председатель правления Центробанка (ЦБ) страны Мамаризо Нурмуратов, передает ТАСС.

По словам специалиста, в настоящее время местные коммерческие банки видят риски в обслуживании российских карт и пока речи о возобновлении их работы не идет, поделился Нурмуратов в кулуарах II международного экономического форума в Самарканде.

Ранее в сентябре Минфин США пригрозил санкциями за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. На этом фоне 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Несколькими днями позже такое решение приняли ряд банков Армении, Вьетнама и Казахстана.

