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02:42, 3 ноября 2022Мир

15 человек задавили на митинге против нового президента Бразилии

Неизвестный задавил 15 человек на митинге против нового президента Бразилии Лулы да Силвы

Фото: Dirceu Portugal / Globallookpress.com

Неизвестный за рулем автомобиля протаранил толпу на митинге против нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на пост президента. 15 человек погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Еще четверо участников акции протеста госпитализированы в тяжелом состоянии. Отмечается, что за рулем мог быть обезумевший сторонник нового главы государства. Также есть версия, что водитель — член картеля.

Очевидцы утверждают, что полиция спасла преступников от местных жителей, которые предприняли попытку устроить самосуд.

Лидер Партии трудящихся и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства 31 октября. Луле да Силве 77 лет. Он возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год: был избран в 2002 и переизбран в 2006 году.

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Екатерина Подвигина
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