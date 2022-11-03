15 человек задавили на митинге против нового президента Бразилии

Неизвестный задавил 15 человек на митинге против нового президента Бразилии Лулы да Силвы

Неизвестный за рулем автомобиля протаранил толпу на митинге против нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на пост президента. 15 человек погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Еще четверо участников акции протеста госпитализированы в тяжелом состоянии. Отмечается, что за рулем мог быть обезумевший сторонник нового главы государства. Также есть версия, что водитель — член картеля.

Очевидцы утверждают, что полиция спасла преступников от местных жителей, которые предприняли попытку устроить самосуд.

Лидер Партии трудящихся и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства 31 октября. Луле да Силве 77 лет. Он возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год: был избран в 2002 и переизбран в 2006 году.