Экс-президент Лула да Силва одержал победу на выборах в Бразилии
Лидер Партии трудящихся и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства. Об этом сообщает Высший избирательный суд страны (TSE, выполняет функции ЦИК), передает Reuters.
Я считаю, что у меня был процесс возрождения в бразильской политике. Меня пытались похоронить заживо, и теперь я здесь, чтобы править страной
Выборы проходили в два тура
Второй тур президентских выборов состоялся в Бразилии 30 октября. По результатам подсчета 99,01 процента бюллетеней, Лула да Силва набрал 50,84 процента голосов. За действующего президента страны Жаира Болсонару проголосовали 49,16 процента избирателей.
составил разрыв голосов
Первый тур состоялся 2 октября, по итогам подсчета 97,45 процента бюллетеней. В первом туре они получили 48,02% и 43,55% голосов соответственно. При этом действующий президент Жаир Болсонару активно нагнетал обстановку, поддерживая слухи о военном перевороте. Также он неоднократно делал необоснованные заявления о фальсификации выборов и даже обсуждал отказ признать результаты голосования.
Кроме того, Высший избирательный суд Бразилии запретил полиции страны распространять информацию о нарушениях на выборах. Отмечалось, что органам правоохранительных служб не запрещается проведение оперативных мероприятий. В то же время их предупредили, что не стоит публиковать и распространять информацию, которая может повлиять на ход голосования.
Как сообщили источники агентства, избирательные власти готовятся к тому, что 67-летний Болсонару оспорит результаты выборов. Также приняты меры безопасности на случай, если его сторонники устроят протесты.
Лула да Силва избран на пост главы государства в третий раз
Луле да Силве 77 лет. Он возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год: был избран в 2002 и переизбран в 2006 году. В своей последней кампании он обещал объединить разделенную Бразилию, а также вернуться к государственному экономическому росту и социальной политике, которые помогли вывести миллионы людей из бедности.
В 2014 году бразильские правоохранительные органы инициировали расследование относительно коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras. Выяснилось, что после прихода да Силвы к власти была организована коррупционная схема, в рамках которой строительные компании получали подряды на крупные проекты для Petrobras, платя откаты ее топ-менеджерам и перечисляя деньги правящей Партии трудящихся на финансирование ее политических кампаний. В июле 2017 года да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег, тогда его приговорили к 9,5 годам заключения. Позже срок был увеличен до 12 лет и 1 месяца тюрьмы, все это время политик пользовался правом оставаться на свободе до решения суда по апелляции в 2018 году. Однако в тюрьме да Сильва пробыл полтора года, поскольку суд постановил, что процесс был проведен с нарушением процессуальных норм. В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.
Как отмечает агентство, победа Лулу закрепляет новую «розовую волну» в Латинской Америке после знаковых побед левых на выборах в Колумбии и Чили.
Лидеры соседних латиноамериканских государств, премьер-министр Канады, президенты США и Франции поздравили да Сильву с победой. Так, президент США Джо Байден признал выборы в Бразилии, назвав их свободными и честными. Он также выразил надежду на сотрудничество с новым бразильским коллегой.