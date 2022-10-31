Экс-президент Лула да Силва одержал победу на выборах в Бразилии

Экс-президент Бразилии Лула да Силва набрал 50,84% голосов и победил на выборах

Лидер Партии трудящихся и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства. Об этом сообщает Высший избирательный суд страны (TSE, выполняет функции ЦИК), передает Reuters.

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Выборы проходили в два тура

Второй тур президентских выборов состоялся в Бразилии 30 октября. По результатам подсчета 99,01 процента бюллетеней, Лула да Силва набрал 50,84 процента голосов. За действующего президента страны Жаира Болсонару проголосовали 49,16 процента избирателей.

< 2 процентов составил разрыв голосов

Первый тур состоялся 2 октября, по итогам подсчета 97,45 процента бюллетеней. В первом туре они получили 48,02% и 43,55% голосов соответственно. При этом действующий президент Жаир Болсонару активно нагнетал обстановку, поддерживая слухи о военном перевороте. Также он неоднократно делал необоснованные заявления о фальсификации выборов и даже обсуждал отказ признать результаты голосования.

Кроме того, Высший избирательный суд Бразилии запретил полиции страны распространять информацию о нарушениях на выборах. Отмечалось, что органам правоохранительных служб не запрещается проведение оперативных мероприятий. В то же время их предупредили, что не стоит публиковать и распространять информацию, которая может повлиять на ход голосования.

Как сообщили источники агентства, избирательные власти готовятся к тому, что 67-летний Болсонару оспорит результаты выборов. Также приняты меры безопасности на случай, если его сторонники устроят протесты.

Лула да Силва избран на пост главы государства в третий раз

Луле да Силве 77 лет. Он возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год: был избран в 2002 и переизбран в 2006 году. В своей последней кампании он обещал объединить разделенную Бразилию, а также вернуться к государственному экономическому росту и социальной политике, которые помогли вывести миллионы людей из бедности.

В 2014 году бразильские правоохранительные органы инициировали расследование относительно коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras. Выяснилось, что после прихода да Силвы к власти была организована коррупционная схема, в рамках которой строительные компании получали подряды на крупные проекты для Petrobras, платя откаты ее топ-менеджерам и перечисляя деньги правящей Партии трудящихся на финансирование ее политических кампаний. В июле 2017 года да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег, тогда его приговорили к 9,5 годам заключения. Позже срок был увеличен до 12 лет и 1 месяца тюрьмы, все это время политик пользовался правом оставаться на свободе до решения суда по апелляции в 2018 году. Однако в тюрьме да Сильва пробыл полтора года, поскольку суд постановил, что процесс был проведен с нарушением процессуальных норм. В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

Как отмечает агентство, победа Лулу закрепляет новую «розовую волну» в Латинской Америке после знаковых побед левых на выборах в Колумбии и Чили.

Лидеры соседних латиноамериканских государств, премьер-министр Канады, президенты США и Франции поздравили да Сильву с победой. Так, президент США Джо Байден признал выборы в Бразилии, назвав их свободными и честными. Он также выразил надежду на сотрудничество с новым бразильским коллегой.