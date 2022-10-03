В Бразилии пройдет второй тур президентских выборов с участием Болсонару и Лулы да Силвы

В Бразилии пройдет второй тур президентских выборов, он состоится 30 октября. В нем примут участие действующий лидер страны Жаир Болсонару и экс-глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил бразильский Высший избирательный суд, передает ТАСС.

Они стали кандидатами на второй этап голосования по итогам первого тура, который состоялся 2 октября по итогам подсчета 97,45 процента бюллетеней.

Лидирует Лула да Сильва, набрав 47,93 процента, у Болсонару 43,63 процента голосов. Для победы в первом туре необходимо было набрать более 50 процентов. Остальные кандидаты остались далеко позади, у многих из них не набралось одного процента.

Ранее директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский оценил вероятность массовых протестов и государственного переворота в Бразилии после президентских выборов. Специалист назвал опасения по поводу массовых протестов элементом предвыборной кампании.

