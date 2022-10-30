В Бразилии запретили сообщать о нарушениях на выборах

TSE Бразилии запретил полиции страны распространять информацию о нарушениях на выборах

Высший избирательный суд Бразилии (TSE, выполняет функции ЦИК) запретил полиции страны распространять информацию о нарушениях на выборах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Согласно данным, органам правоохранительных служб не запрещается проведение оперативных мероприятий. В то же время их предупредили, что не стоит публиковать и распространять информацию, которая может повлиять на ход голосования.

В данный момент в Бразилии проходит второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане изберут президента страны и губернаторов 12 штатов. Утверждается, что все шансы на победу имеет лидер Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва. От него отстает действующий глава государства Жаир Болсонару.

Ранее директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский оценил вероятность массовых протестов и государственного переворота в Бразилии после президентских выборов. Специалист назвал опасения по поводу массовых протестов элементом предвыборной кампании.