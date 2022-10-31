Байден одобрил состоявшиеся в Бразилии выборы

Байден назвал состоявшиеся в Бразилии выборы свободными и честными

Президент США Джо Байден оценил прошедшие в Бразилии выборы главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер назвал голосование свободным и честным. Также Байден выразил надежду на сотрудничество с новым президентом.

Ранее 31 октября Высший избирательный суд Бразилии объявил, что экс-президент страны Лула да Силва победил на выборах, набрав 50,84 процента голосов. Его оппонент, действующий президент Жаир Болсонару, заручился поддержкой 49,16 процента избирателей.