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02:54, 31 октября 2022Мир

Байден одобрил состоявшиеся в Бразилии выборы

Байден назвал состоявшиеся в Бразилии выборы свободными и честными
Лула да Силва

Лула да Силва. Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Президент США Джо Байден оценил прошедшие в Бразилии выборы главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер назвал голосование свободным и честным. Также Байден выразил надежду на сотрудничество с новым президентом.

Ранее 31 октября Высший избирательный суд Бразилии объявил, что экс-президент страны Лула да Силва победил на выборах, набрав 50,84 процента голосов. Его оппонент, действующий президент Жаир Болсонару, заручился поддержкой 49,16 процента избирателей.

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Марина Совина
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