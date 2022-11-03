Названа дата возобновления движения по разрушенной стороне Крымского моста

Движение по разрушенной стороне Крымского моста возобновится с 5 декабря

Движение по разрушенной при взрыве правой стороне Крымского моста возобновится в декабре 2022 года. Такую дату назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает «РБК».

5 декабря возобновится движение по одной из полос, 20 декабря — по второй. Работы по восстановлению другой стороны моста, которая пострадала в меньшей степени, планируют завершить до 30 марта.

Согласно расчетам, полностью все строительные работы закончат к июлю 2023 года. Хуснуллин добавил, что второй железнодорожный путь на Крымском мосту может быть запущен в сентябре 2023-го.

Ранее в ноябре Хуснуллин заявил, что трассу в обход Крымского моста отремонтируют к 1 декабря. На данный момент восстановление автомобильной трассы от Джанкоя до города Новоазовск в Донецкой народной республике продолжается. По словам вице-премьера, дорога готова больше чем на 70 процентов. Отмечается, что уже сейчас по трассе идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту.