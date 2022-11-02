Назван срок завершения ремонта трассы в обход Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин: трассу в обход Крымского моста отремонтируют к 1 декабря

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ремонт трассы в обход Крымского моста завершится к 1 декабря. Срок окончания работ он назвал во время выступления в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

На данный момент продолжается ремонт автомобильной трассы от Джанкоя до города Новоазовск в Донецкой народной республике. По словам Хуснуллина, дорога готова больше чем на 70 процентов.

«К 1 декабря мы закончим ее полностью. То есть у нас будет 380 километров полностью трасса от Ростовской области до Крыма в хорошем состоянии. По ней уже сейчас идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту», — уточнил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин заявил, что рабочие приступили к сборке новых пролетов для Крымского моста. Он уточнил, что туда поставили все 1218 тонн необходимых для ремонта металлоконструкций, и добавил, что они были изготовлены в рекордные сроки. Количество задействованных в ремонте рабочих было увеличено до 450 человек, а техники — до 45 единиц.