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14:51, 2 ноября 2022Среда обитания

Хуснуллин рассказал о многомиллиардной дыре в бюджете «Автодора»

Хуснуллин заявил, что дыра в бюджете Автодора достигла 130 миллиардов рублей
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Sergey Smirnov / Globallookpress.com

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что дыра в бюджете госкомпании «Автодор» достигла 130 миллиардов рублей. Об этом он рассказал на правительственном часе в Совете Федерации, пишет РИА Новости.

По словам Хуснуллина, многомиллиардную нехватку нужно закрывать шаг за шагом. Дыра в бюджете «Автодора» возникла в том числе из-за восстановления вошедших в состав России четырех новых субъектов — в них, по данным вице-премьера, работают около 44 тысяч строителей.

Ранее Хуснуллин заявил, что рабочие приступили к сборке новых пролетов для Крымского моста. Он уточнил, что туда поставили все 1218 тонн необходимых для ремонта металлоконструкций. Чиновник добавил, что они были изготовлены в рекордные сроки. Кроме того, вице-премьер рассказал, что количество задействованных в ремонте рабочих было увеличено до 450 человек, а техники — до 45 единиц.

На правительственном часе в Совфеде Хуснуллин также назвал условие, при котором строительный рынок в России может начать падать в 2024 году. По прогнозам вице премьера, это возможно, если правительство не окажет поддержку ипотеке.

Нина Ташевская
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