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12:18, 3 ноября 2022Россия

Росприроднадзор назвал невысокими шансы спасения выброшенных в море дельфинов

Глава Росприроднадзора назвала невысокими шансы спасения выброшенных в море дельфинов

Кадр: Telegram-канал «Светлана Радионова»

Шансы на спасение четырех дельфинов, которых в Севастополе выбросили в Черное море, невысоки, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram.

«Скажу честно, шансы невысоки. Наши вчерашние надежды, что удастся выловить хотя бы двух дельфинов, которые прибились к берегу, не оправдались», — написала она.

Радионова обвинила в случившемся бывшего владельца млекопитающих и заявила, что Росприроднадзор будет настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя. Она назвала поступок россиянина диким и подчеркнула, что он должен быть оценен по закону.

Руководитель ведомства рассказала, что в настоящее время ведется поиск дельфинов в открытом море инспекторами Росприроднадзора и сотрудниками Центра обеспечения гражданской защиты. На личный контроль ситуацию взял губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Об инциденте в Севастополе стало известно 2 ноября. Глава города допустил, что млекопитающие могут погибнуть в открытом море, так как они не привыкли к обитанию в подобных условиях. Он подчеркнул, что шансы спасти дельфинов есть, и рассказал, что млекопитающие прожили в неволе более десяти лет.

По словам Радионовой, предположительно, дельфинов выбросили в море из-за спора между двумя дельфинариями. Помогает в отлове дрессировщица из дельфинария Коктебеля —млекопитающие должны отозваться на ее звуковые сигналы и подплыть к лодке.

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Анастасия Шейкина
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