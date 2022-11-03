Росприроднадзор назвал невысокими шансы спасения выброшенных в море дельфинов

Глава Росприроднадзора назвала невысокими шансы спасения выброшенных в море дельфинов

Шансы на спасение четырех дельфинов, которых в Севастополе выбросили в Черное море, невысоки, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram.

«Скажу честно, шансы невысоки. Наши вчерашние надежды, что удастся выловить хотя бы двух дельфинов, которые прибились к берегу, не оправдались», — написала она.

Радионова обвинила в случившемся бывшего владельца млекопитающих и заявила, что Росприроднадзор будет настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя. Она назвала поступок россиянина диким и подчеркнула, что он должен быть оценен по закону.

Руководитель ведомства рассказала, что в настоящее время ведется поиск дельфинов в открытом море инспекторами Росприроднадзора и сотрудниками Центра обеспечения гражданской защиты. На личный контроль ситуацию взял губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Об инциденте в Севастополе стало известно 2 ноября. Глава города допустил, что млекопитающие могут погибнуть в открытом море, так как они не привыкли к обитанию в подобных условиях. Он подчеркнул, что шансы спасти дельфинов есть, и рассказал, что млекопитающие прожили в неволе более десяти лет.

По словам Радионовой, предположительно, дельфинов выбросили в море из-за спора между двумя дельфинариями. Помогает в отлове дрессировщица из дельфинария Коктебеля —млекопитающие должны отозваться на ее звуковые сигналы и подплыть к лодке.

