В Росприроднадзоре назвали причину выброса дельфинов в море в Севастополе

Глава Росприроднадзора заявила, что дельфинов выбросили в Черное море из-за конфликта

Четырех дельфинов выбросили в Черное море в Севастополе из-за конфликта. Об этом заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.

«Предположительно, произошел спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску», — назвала причину Радионова.

По ее словам, двое выброшенных млекопитающих прибились к берегу — специалисты Росприроднадзора погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов ищут — их поиск в открытом море облегчат чипы на теле млекопитающих.

2 ноября в Севастополе нашли выброшенных в море дельфинов. Млекопитающих выбросили в соре на пляже в районе парка Победы.

Впоследствии губернатор Михаил Развожаев заявил, что дельфинов в море выбросил владелец дельфинария в парке Победы, его ищут.