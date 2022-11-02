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22:44, 2 ноября 2022Россия

В Севастополе нашли выброшенных в море дельфинов

Полиция Севастополя проверяет информацию о выброшенных из дельфинария дельфинах
Архивное фото

Архивное фото . Фото: David & Micha Sheldon / Globallookpress.com

В Севастополе обнаружили дельфинов, выброшенных в море. Оперативники устанавливают очевидцев и участников инцидента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МВД.

Неизвестные лица выбросили в море дельфинов на пляже в районе парка Победы. Об этом вечером 2 ноября поступило сообщение в полицию. На вызов прибыла следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району. Предположительно, это животные из местного дельфинария.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Правоохранители рассчитывают установить обстоятельства случившегося в ближайшее время. Ситуация находится на контроле у руководства УМВД Севастополя.

Ранее на Курильском острове Кунашир группа туристов заметила выброшенного на берег дельфина. Из-за отсутствия интернета туристы не смогли найти контакты службы спасения морских животных и решили спасти животное самостоятельно.

Екатерина Подвигина
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