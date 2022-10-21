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20:24, 21 октября 2022Моя страна

На Курилах туристы спасли выброшенного на берег дельфина

На Кунашире туристы нашли лежащего на берегу моря дельфина и помогли ему уплыть

На Курильском острове Кунашир группа туристов заметила выброшенного на берег дельфина и помогла ему уйти в море. Видео спасения публикует Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Лежащего на берегу дельфина путешественники обнаружили примерно в 20 километрах от термального источника Чайка. Из-за отсутствия интернета туристы не смогли найти контакты службы спасения морских животных и решили спасти животное самостоятельно. Россияне начали затаскивать млекопитающее назад в море, на глубину.

«Первая попытка провалилась, его волной снова стало выбрасывать, и ребята уже второй раз оттащили его глубже. Мы все ждали, затаив дыхание, когда же дельфин придет в себя и уплывет», — рассказала одна из туристок. Спасательная операция завершилась примерно через час.

Дарья Рыбак
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