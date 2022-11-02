Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:50, 2 ноября 2022Россия

Власти прокомментировали ситуацию с выброшенными в море дельфинами в Севастополе

Развожаев подтвердил, что дельфинов в море выбросил владелец дельфинария в Севастополе

Фото: Alexander Chaplygin / Russian Look / Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировали ситуацию с дельфинами, выброшенными в море в Севастополе. Об этом он написал в Telegram.

Развожаев подтвердил, что дельфинов в море выбросил владелец дельфинария в парке Победы, а также назвал случай вопиющим. «Жаль, нельзя так же поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его пыл», — добавил он.

По словам губернатора, на месте уже работают полицейские и сотрудники Севприроднадзора, а также городская прокуратура. «Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку», — заключил Развожаев.

О том, что в Севастополе на пляже в районе парка Победы выбросили в море дельфинов, сообщило городское управление МВД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша изъяла у посольства России базу отдыха
Стала известна цена самого дорогого деревянного дома в России
Древние окаменелости раскрыли эволюцию первых скелетных животных
Байден назвал срок нахождения американских войск в Польше
Британцы рассказали о попытках сэкономить на фоне кризиса стоимости жизни
Совбез ООН отклонил резолюцию России по биолабораториям США на Украине
Лидеры трех стран G20 проигнорировали приглашения на саммит
Власти прокомментировали ситуацию с выброшенными в море дельфинами в Севастополе
Отстраненный от эфира Красовский объяснил выпуск своего фильма
RT удалил вышедший фильм Красовского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.