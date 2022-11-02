Власти прокомментировали ситуацию с выброшенными в море дельфинами в Севастополе

Развожаев подтвердил, что дельфинов в море выбросил владелец дельфинария в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировали ситуацию с дельфинами, выброшенными в море в Севастополе. Об этом он написал в Telegram.

Развожаев подтвердил, что дельфинов в море выбросил владелец дельфинария в парке Победы, а также назвал случай вопиющим. «Жаль, нельзя так же поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его пыл», — добавил он.

По словам губернатора, на месте уже работают полицейские и сотрудники Севприроднадзора, а также городская прокуратура. «Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку», — заключил Развожаев.

О том, что в Севастополе на пляже в районе парка Победы выбросили в море дельфинов, сообщило городское управление МВД.