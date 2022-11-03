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19:00, 3 ноября 2022Россия

Власти Белгородской области рассказали об обстреле села со стороны Украины

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке», — написал представитель власти.

Он также поделился снимками, на которых видны масштабы разрушений. В зону обстрела также попали частные домовладения, добавил Гладков.

Ранее 3 ноября губернатор Белгородской области заявил, что со стороны Украины было обстреляно село Бутырки в Валуйском городском округе. По его словам, три снаряда упали в местном парке и повредили осколками автомобиль. Пострадавших в результате обстрела нет.

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Евгения Куликова
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