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17:23, 3 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Бутырки

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, три снаряда противника упали в местном парке и повредили осколками один автомобиль. Пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ проник на три километра вглубь Белгородской области и сбросил пять гранат на окопы российских солдат. Один из военных был ранен. Медики диагностировали у него осколочные ранения руки и ноги.

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Накануне с территории Украины было обстреляно село Масычево. Осколки снаряда повредили фасады двух частных домовладений.1 ноября Гладков также сообщал, что ВСУ нанесли удар по селу Козинка. В результате загорелась столовая на территории фермерского хозяйства. Кроме того, из-за обстрела пострадал один человек, получивший ранение легкой степени тяжести.

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Константин Лысяков
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