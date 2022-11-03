ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Бутырки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, три снаряда противника упали в местном парке и повредили осколками один автомобиль. Пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ проник на три километра вглубь Белгородской области и сбросил пять гранат на окопы российских солдат. Один из военных был ранен. Медики диагностировали у него осколочные ранения руки и ноги.

Накануне с территории Украины было обстреляно село Масычево. Осколки снаряда повредили фасады двух частных домовладений.1 ноября Гладков также сообщал, что ВСУ нанесли удар по селу Козинка. В результате загорелась столовая на территории фермерского хозяйства. Кроме того, из-за обстрела пострадал один человек, получивший ранение легкой степени тяжести.