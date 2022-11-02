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19:04, 2 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли село в граничащем с Украиной российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Масычево

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Масычево в Белгородской области. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Обстрелянное село находится в Грайворонском городском округе. По данным главы области, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

«Осколки снаряда посекли фасады двух частных домовладений, а основная его часть попала в огороды», — описал повреждения Гладков.

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Это не первый обстрел ВСУ российского региона за последнее время. Так, ранее Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела ВСУ села Козинка — он получил легкое ранение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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