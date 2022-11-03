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13:03, 3 ноября 2022Россия

Беспилотник атаковал окопы российских солдат в приграничном с Украиной регионе

Mash: беспилотник ВСУ атаковал окопы российских солдат под Белгородом, ранен военный

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал окопы российских солдат в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В результате атаки в приграничном регионе один российский военный получил ранение. По данным Mash, украинский дрон проник вглубь российской территории на три километра.

Предполагается, что беспилотник запустили из села Грабовское Сумской области. Дрон нес пять гранат от АГС-17 — ВОГ-17, которые сбросил на российских военнослужащих.

Медики диагностировали у пострадавшего россиянина осколочные ранения руки и ноги. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

20 октября в Белгородской области девятилетний ребенок нашел на улице устройство, которое взорвалось у него в руках. Предположительно, это был один из беспилотников, которые ВСУ используют для атак на инфраструктуру региона. Мальчик получил повреждение глаза.

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Анна Щербакова
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