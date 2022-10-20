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23:26, 20 октября 2022Россия

В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и пострадал

В Белгородской области в руках у ребенка сдетонировало устройство, похожее на дрон ВСУ

Фото: Artem Sobolev/ Globallookpress.com

В Белгородской области девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый Вооруженными силами Украины, и пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребенок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей», — рассказал он.

В настоящее время мальчику оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Гладков сообщил, что село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел со стороны Украины. Повреждения получили дом культуры, детский сад и школа.

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Марина Совина
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