Приграничное российское село попало под массированный обстрел со стороны Украины
Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел со стороны Украины. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, предварительно, никто не пострадал. Повреждения получил дом культуры, детский сад и школа. Также разрушения зафиксированы в офисе семейного врача, магазине и на территории частных домовладений.
В настоящее время идет подомовой обход территорий, жителей села планируют вывести на безопасное расстояние. На месте происшествия находится глава округа Владимир Жданов.
В четверг, 20 октября, Гладков также сообщил об ударе Украины по Шебекинскому городскому округу. В результате обстрела три снаряда упали на территорию сельскохозяйственного предприятия, никто не пострадал.
В этот день глава граничащего с Украиной региона также рекомендовал продлить введенные ранее каникулы в школах. Он назвал принятую меру вынужденной, подчеркнув, что она касается обеспечения безопасности.
В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.