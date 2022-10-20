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16:06, 20 октября 2022Россия

Приграничное российское село попало под массированный обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков заявил о массированном обстреле села Муром
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел со стороны Украины. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, предварительно, никто не пострадал. Повреждения получил дом культуры, детский сад и школа. Также разрушения зафиксированы в офисе семейного врача, магазине и на территории частных домовладений.

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В настоящее время идет подомовой обход территорий, жителей села планируют вывести на безопасное расстояние. На месте происшествия находится глава округа Владимир Жданов.

В четверг, 20 октября, Гладков также сообщил об ударе Украины по Шебекинскому городскому округу. В результате обстрела три снаряда упали на территорию сельскохозяйственного предприятия, никто не пострадал.

В этот день глава граничащего с Украиной региона также рекомендовал продлить введенные ранее каникулы в школах. Он назвал принятую меру вынужденной, подчеркнув, что она касается обеспечения безопасности.

В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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