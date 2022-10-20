Объявивший каникулы в школах граничащий с Украиной регион решил их продлить

Белгородский губернатор Гладков рекомендовал школам продлить введенные каникулы

В Белгородской области школам рекомендуется продлить введенные ранее каникулы в школах. Об этом заявил губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Поступает много обращений от родителей с просьбой продлить школьные каникулы. Посмотрели, как это может отразиться на качестве знаний, которые получают наши дети. Понимаем, что в течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю», — написал Гладков.

Губернатор назвал принятую меру вынужденной, подчеркнув, что она касается обеспечения безопасности. Он пообещал проинформировать о возможных новых решениях по обучению в образовательных учреждениях через неделю.

В школах российского региона каникулы объявили с 17 октября. В тот период усилились обстрелы Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). За минувшие сутки, 19 октября, территорию региона обстреляли дважды.

