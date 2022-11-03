В Турции допустили обращение к России за помощью в строительстве еще двух АЭС

Президент Турции Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным строительство АЭС в Синопе

Москва и Анкара допускают строительство еще одной атомной электростанции (АЭС) в Турции. Об этом сообщил президент Тарции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Он отметил, что в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсуждал строительство АЭС в Синопе. «Мы откроем первый блок, потом один за другим еще три блока», — заявил Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер не исключил, что после этого будет построена третья АЭС «в другом месте». При этом он не уточнил, где именно. Сроки реализации данных двух проектов он также не назвал.

Эрдоган также отметил, что запуск первого блока АЭС «Аккую» произойдет в конце 2023 года или начале 2024 года.

Межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Аккую» было подписано в мае 2010 года. Ожидается, что первый реактор будет введен в эксплуатацию к 2023 году, а вся станция будет запущена к 2025 году.

Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили намерение действовать по плану работ на АЭС «Аккую». В пресс-службе Кремля добавили, что лидеры стран также подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей и установились о дальнейших контактах.