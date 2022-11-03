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16:33, 3 ноября 2022Россия

Стала известна судьба освобожденных из плена российских военнослужащих

Минобороны заявило, что освобожденных из плена военных РФ доставят в Москву для лечения

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Освобожденные из плена российские военнослужащие будут доставлены военно-транспортной авиацией в Москву для лечения и реабилитации. Об их дальнейшей судьбе журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в оборонном ведомстве.

В Минобороны ранее сообщили, что 3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории были возвращены 107 человек, которым «грозила смертельная опасность».

Обмен пленными производился по формуле 107 на 107, сообщал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, из 107 подлежащих обмену солдат 65 человек — военнослужащие Донецкой и Луганской народных милиций.

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Евгения Куликова
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