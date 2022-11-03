Россиянин изнасиловал незнакомку после отказа заняться сексом

В Пензе осудят 30-летнего мужчину за изнасилование 32-летней незнакомки в фойе здания

В Пензе суд рассмотрит дело 30-летнего россиянина, обвиняемого в изнасиловании 32-летней незнакомки. Об этом в четверг, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 12 августа пьяный фигурант заметил проходящую мимо женщину и захотел вступить с ней в интимную связь. Тогда он начал преследовать жертву, зашел за ней в здание, где потерпевшая работала. Там он предложил ей заняться сексом, но женщина отказалась. Тогда обвиняемый избил ее кулаками, а затем изнасиловал в фойе здания.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Мужчина признал вину.

Раннее стало известно, что в Москве полицейские задержали 26-летнего сотрудника реабилитационного центра по подозрению в изнасиловании 15-летней пациентки.