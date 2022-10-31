В Москве сотрудник реабилитационного центра изнасиловал 15-летнюю пациентку

В Москве полиция задержала сотрудника реабилитационного центра за изнасилование пациентки

В Москве полицейские задержали 26-летнего сотрудника реабилитационного центра по подозрению в изнасиловании 15-летней пациентки. Об этом сообщает MK.RU.

37-летняя жительница Севастополя в середине августа привезла на реабилитацию в столицу свою дочь, страдающую от интернет-зависимости. Мать регулярно созванивалась с подростком, чтобы узнать о ее самочувствии. В октябре дочь сообщила, что с ней произошло «нечто мерзкое». Родительница к ней приехала, и после долгих разговоров выяснилось, что подростка изнасиловал сотрудник, который должен был оказывать ей помощь. При этом насильник запугал жертву, пригрозив, что с ней расправятся его друзья, если она кому-то расскажет о произошедшем.

Узнав о случившемся, мать подростка обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемым оказался уроженец Рязанской области, недавно переехавший в столицу. Он воспринял задержание с улыбкой и пожелал женщине и ее дочери «всего самого хорошего».

Врачи подтвердили факт изнасилования. С потерпевшей будут работать психологи.

26 октября сообщалось, что жители Москвы напоили и изнасиловали свою коллегу-стажера в центре города.