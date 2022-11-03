Россиянку осудили за секс с подростком в гостях у подруги

В Тюмени осудили девушку за пьяный секс со школьником в гостях у подруги

Калининский районный суд Тюмени приговорил к шести месяцам ограничения свободы местную жительницу Анастасию Н. за секс с подростком. Об этом в четверг, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Девушка признана виновной по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), уточнили в пресс-службе.

Как стало известно во время суда, в марте фигурантка была в гостях у подруги, они выпивали. Там девушка вступила в интимную связь с потерпевшим. Отмечается, что осужденная вину не признала. Она рассказала, что знает школьника давно, он пришел к ним в гости пьяным и продолжал пить, а когда компания пошла в магазин, фигурантка осталась с несовершеннолетним другом наедине. Ей стало плохо, она легла на диван и уже не помнит, что происходило, но утверждала, что между ними не могло быть близости.

Однако в ходе предварительного следствия Анастасия сообщала обратное: она сама подошла к потерпевшему и молча своим видом и действиями дала понять, что желает вступить с ним в половой акт.

Как сообщили в суде, Анастасия не согласна с приговором и обжаловала его.