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18:36, 3 ноября 2022Россия

В Госдуме предрекли попытки Германии наладить диалог с Россией

Депутат Госдумы Дмитрий Белик предрек попытки Олафа Шольца наладить диалог с Россией

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу придется искать возможность диалога с Россией из-за энергетического кризиса в Германии и надвигающейся зимы. Это предрек член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, сообщают «Известия».

«Зима не за горами, поэтому Шольца озадачили точки соприкосновения с Россией. Германия терпит энергетический кризис, так что не исключено, что немецкому канцлеру придется искать возможности, чтобы навести мосты с нашей страной», — подчеркнул парламентарий. По его словам, недовольство решениями канцлера ФРГ, в том числе и в отношении России, наблюдается среди граждан Германии.

Белик добавил, что у любого западного политика, который заботится о своей стране, должно быть «осознание важности выстраивания конструктивного взаимодействия с Россией». В настоящее время Шольц не демонстрирует готовности шагов навстречу России, а «проводимая им политика явно буксует», заключил депутат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.

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Сергей Истомин
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