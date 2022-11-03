Названы популярные у россиян места для аренды жилья в Таиланде

Thailand-Real.Estate: чаще всего россияне арендуют жилье в Паттайе, на Пхукете и Самуи

Чаще всего приехавшие в Таиланд россияне арендуют жилье в городе Паттайе и на островах Пхукет и Самуи. Самые популярные у россиян места в пляжной стране назвали эксперты портала Thailand-Real.Estate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лидером стала Паттайя — на этот населенный пункт пришлось 51,4 процента связанных с арендой запросов в сентябре-октябре 2022 года. Второе место по востребованности у россиян занял Пхукет с долей 43,9 процента. Замыкает тройку самых популярных среди россиян мест для аренды жилья остров Самуи — на него пришлось 2,2 процента запросов. В топ-пять, по данным Thailand-Real.Estate, также вошли остров Панган и город Хауахин.

Аналитики отмечают, что российский спрос на долгосрочную аренду в Таиланде в сентябре и октябре 2022 года резко вырос. Так, число запросов в первый месяц осени выросло на 98 процентов по сравнению с августом и на 331 процент — относительно сентября 2021-го.

Ранее эксперты портала выяснили, что россияне в пять раз сильнее захотели переехать в Таиланд — в сентябре 2022 года число связанных с этим запросов выросло на 406,64 процента относительно августа. По словам специалистов, это самый крупный месячный прирост числа обращений за всю историю наблюдений.

