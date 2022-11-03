Трихолог раскрыл причину вызванного любимой прической модели облысения

Трихолог марки Cloud Nine: тугой пучок Хейли Бибер вызывает стресс у волосяных фолликулов

Трихолог (имя и фамилия неизвестны) бренда по уходу за волосами Cloud Nine раскрыл причину вызванного любимой прической модели Хейли Бибер облысения. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Речь идет о тугом пучке, который предпочитают носить жена певца Джастина Бибер Хейли и модель Белла Хадид. Отмечается, что данная прическа заняла седьмое место в трендах на платформе TikTok в 2022 году. Популярность низкого пучка объяснятся тем, что с его помощью можно скрыть грязные волосы. «Хотя эта прическа действительно выглядит симпатично, она не очень полезна для ваших волос», — рассказал эксперт марки.

По его словам, постоянно натянутое состояние прядей вызывает стресс у волосяных фолликулов, что может привести к облысению. «Кроме того, использование резинки, которая необходима для такой прически, оказывает негативное влияние на волосы, приводит к их ломкости», — добавил собеседник издания.

В заключение врач посоветовал отказаться от частого ношения подобной прически и обратить внимание на пучок, для фиксации которого используется заколка-крабик вместо резинки.

В октябре блогерша с никнеймом @melbellles лишилась части волос из-за любимой прически Бибер. Женщина рассказала, что на протяжении всего лета укладывала волосы в тугой пучок, из-за чего у нее появились залысины и начали выпадать волосы.