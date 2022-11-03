Зака Эфрона сравнили со злодеем из «Шрека» из-за новой нелепой прически

Актера Зака Эфрона сравнили с Лордом Фаркуадом из «Шрека» из-за новой нелепой челки

Американский актер Зак Эфрон, который изменился до неузнаваемости ради роли рестлера в фильме «Железный коготь», стал мемом в социальных сетях. Соответствующие посты опубликованы в Twitter.

Папарацци сфотографировали знаменитость на съемочной площадке указанного фильма в серой майке и облегающих джинсовых шортах. На размещенных кадрах видно, что телезвезда набрал мышечную массу и сменил прическу, появившись с длинными волосами и прямой челкой. Кроме того, визажисты покрыли его тело автозагаром.

Пользователей сети рассмешил новый нелепый образ Эфрона, о чем они принялись писать в многочисленных публикациях в Twitter. Так, некоторые принялись сравнивать мужчину со злодеем из мультфильма «Шрек» Лордом Фаркуадом. «Лорд Фаркуад в XXI веке», «Лорд Фаркуад подкачался, как я вижу», «Зак Эфрон — потерянный брат Лорда Фаркуада?», «Лорд Фаркуад в улучшенной версии», — высказывались комментаторы.

В сентябре Зак Эфрон раскрыл правду об изменениях в своей внешности, опровергнув слухи о пластической хирургии. Артист рассказал, что в 2021 году неудачно упал у себя дома и ударился подбородком о гранитный фонтан. По словам Эфрона, в тот момент он потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что сломал челюсть. В результате травмы у него отекли жевательные мышцы, что и вызвало изменения в лице.