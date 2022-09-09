Обруганный из-за пластики Зак Эфрон раскрыл правду об изменениях во внешности

Зак Эфрон опроверг слухи о пластической хирургии и рассказал о переломе челюсти

Американский актер Зак Эфрон раскрыл правду об изменениях в своей внешности, опровергнув слухи о пластической хирургии. Его слова передает Men's Health.

34-летний артист рассказал, что в 2021 году неудачно упал у себя дома и ударился подбородком о гранитный фонтан. По словам Эфрона, в тот момент он потерял сознание, а когда проснулся, обнаружил, что сломал себе челюсть. В результате травмы у него отекли жевательные мышцы, что и вызвало изменения в лице.

В апреле 2021 года в сети появилось онлайн-шоу «День Земли! Мюзикл», посвященное проблемам изменения климата, в котором Эфрон принял участие. Пользователи сети обругали внешний вид актера, заподозрив его в пластической хирургии.

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