Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Обруганный из-за пластики Зак Эфрон раскрыл правду об изменениях во внешности

Зак Эфрон опроверг слухи о пластической хирургии и рассказал о переломе челюсти

Фото: Joe Scarnici / Getty Images

Американский актер Зак Эфрон раскрыл правду об изменениях в своей внешности, опровергнув слухи о пластической хирургии. Его слова передает Men's Health.

34-летний артист рассказал, что в 2021 году неудачно упал у себя дома и ударился подбородком о гранитный фонтан. По словам Эфрона, в тот момент он потерял сознание, а когда проснулся, обнаружил, что сломал себе челюсть. В результате травмы у него отекли жевательные мышцы, что и вызвало изменения в лице.

В апреле 2021 года в сети появилось онлайн-шоу «День Земли! Мюзикл», посвященное проблемам изменения климата, в котором Эфрон принял участие. Пользователи сети обругали внешний вид актера, заподозрив его в пластической хирургии.

Как признался кинозвезда, он не знал, что стал предметом обсуждения в социальных сетях, пока ему не позвонила мать и не спросила, действительно ли он лег под нож.

Ранее поэтесса Вера Полозкова рассказала о дисморфофобии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Военкор раскрыл подробности боев на Изюмском направлении
Названы главные цвета одежды на весну и лето 2023 года
В США рассказали о прорыве в производстве Су-57
Обруганный из-за пластики Зак Эфрон раскрыл правду об изменениях во внешности
В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена на G20
Назван новый самый долгоживущий и долгоправящий монарх в мире
Новичок ЦСКА удивился уровню РПЛ
«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»
МАГАТЭ призвало к немедленному прекращению обстрелов в районе ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.