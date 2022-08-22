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Поэтесса Вера Полозкова рассказала о дисморфофобии

Поэтесса Вера Полозкова рассказала, что страдает от дисморфофобии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская поэтесса Вера Полозкова призналась, что страдает от дисморфофобии — психического расстройства, при котором человек не принимает свою внешность. Соответствующее заявление она сделала в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Полозкова рассказала, что живет с расстройством уже несколько лет. Она уточнила, что никогда не фотографирует себя в полный рост, обрезает себя со всех фото с детьми и не смотрит видео со своим участием дольше пяти секунд. По словам автора, она уже полгода не показывает свое лицо в соцсетях, кроме старых фотографий.

«За последние пять лет произошло столько всего, что я перестала быть в силах на себя смотреть. Я очень хочу вернуться, для начала сюда, я делаю это не ради "да все нормально с тобой, уймись". Я делаю это, чтобы хотя бы в этом попытаться встать на свою сторону и перестать пытаться стереть себя отовсюду, где дотянусь», — написала она.

Поэтесса также отметила, что намерена бороться с дисморфофобией. «Сейчас все остро, я решила, что, если не хочу, как три года назад, удалить все соцсети вообще, я должна как-то это преодолеть», — добавила Полозкова.

Ранее сообщалось о том, что актер Джона Хилл откажется от продвижения своих фильмов из-за приступов тревоги.

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Дениза Мацаева
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