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Джона Хилл откажется от продвижения своих фильмов из-за приступов тревоги

Актер и режиссер Джона Хилл откажется от продвижения своих фильмов из-за приступов тревоги

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Американский актер и режиссер Джона Хилл заявил в открытом письме, что не будет заниматься продвижением своих фильмов в ближайшем будущем, вместо этого он возьмется за свое ментальное здоровье. Об этом сообщает Variety.

Среди новых проектов Хилла — комедия «Вы, люди» и документальный фильм «Штуц», затрагивающий тему ментального здоровья. Как признается режиссер, во время работы над последней картиной он понял, что долгие годы испытывал тревогу. В фильме «Штуц» Хилл и его терапевт открыто обсуждают проблемы актера с психическим здоровьем.

«В процессе исследования себя в этом фильме я осознал, что почти 20 лет испытывал приступы тревоги, которые усугубляются выступлениями в СМИ и публичными мероприятиями», — признался Хилл.

В своем обращении он также добавил, что отказывается от продвижения своих проектов ради того, чтобы «защитить себя».

Ранее Хилл признался, что посещает психотерапевта с 2017 года. Обратиться к специалисту ему посоветовал его коллега Хоакин Феникс.

Ранее актер Эзра Миллер принес публичные извинения и пожаловался на психические расстройства.

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Дениза Мацаева
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Джона Хилл откажется от продвижения своих фильмов из-за приступов тревоги
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