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14:39, 3 ноября 2022Экономика

«Дочку» швейцарского гиганта Glencore обвинили в перевозке взяток самолетами

Дочернюю компанию Glencore обвинили в перевозке взяток самолетами в странах Африки

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Сотрудники британской дочерней компании Glencore, швейцарского сырьевого гиганта, перевозили частными самолетами наличные деньги, которые шли на взятки чиновникам в западной Африке, следует из позиции обвинения на слушаниях в лондонском суде, пишет Reuters.

Британское управление по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) утверждает, что Glencore Energy UK Limited платила миллионы долларов представителям власти в пяти африканских странах, либо же не смогло предотвратить преступление.

Так, утверждается, что британское подразделение Glencore выплачивало взятки через свой лондонский офис, деньги предназначались государственной нефтегазовой компании Камеруна. Целью было добиться благоприятных условий для продажи нефти.

По версии обвинения, вместе с сотрудником Glencore участвовал в схеме и агент компании в Нигерии: оттуда наличные деньги и вывозились в Камерун на частном самолете. Еще один сотрудник запросил получение 800 тысяч долларов наличными в Швейцарии, а потом, также частным самолетом, направился в Южный Судан. Далее, как предполагается, деньги передали уже местному агенту, а он дал взятки влиятельным чиновникам.

По словам обвинения, Glencore признает вину по пяти пунктам, общая сумма взяток достигает 26,9 миллиона долларов, которые в первую очередь шли руководителям государственных нефтяных компаний в Камеруне, Нигерии, Кот-Д'Ивуаре. Также компания признает, что ей не удалось помешать выплате примерно миллиона долларов агентам в Экваториальной Гвинее и Южном Судане.

В конце 2020 года в даче взяток признался крупнейший мировой нефтетрейдер Vitol. Согласившись выплатить чуть более 160 миллионов долларов регулирующим органам США и Бразилии, Vitol заявил, что давал взятки государственным чиновникам в течение более десяти лет, в период между 2005 и 2020 годами. Торговец нефтью дал признания в обмен на отсрочку судебного преследования.

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Платон Щукин
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