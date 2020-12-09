Крупнейший в мире продавец нефти признался в даче взяток

На протяжении многих лет крупнейшая в мире фирма по торговле нефтью утверждала, что она «абсолютно нетерпима» к коррупции. Теперь же Vitol Inc. признал, что платил взятки через сеть подставных компаний, пишет Bloomberg.

Согласившись выплатить чуть более 160 миллионов долларов регулирующим органам США и Бразилии, Vitol заявил, что давал взятки государственным чиновникам в течение более десяти лет, в период между 2005 и 2020 годами. Торговец нефтью дал признания в обмен на отсрочку судебного преследования.

С 2005 по 2014 год компания дала руководителям Petrobras взятки на сумму более восьми миллионов долларов. За это должностные лица бразильской нефтяной компании предоставляли Vitol ценную информацию о своих тендерах, в том числе цену самой высокой ставки со стороны конкурентов. В настоящее время власти США и Бразилии также ведут расследование в отношении конкурентов Vitol, Glencore Plc и Trafigura Group Ltd., по подозрению в аналогичных преступлениях.

Ранее стало известно, что Vitol решил сделать ставку на подержанные авто, компания планирует торговать ими в Турции и Пакистане. Этот стартап — пример того, как крупнейшие мировые энергетические трейдеры пытаются диверсифицировать бизнес, отмечают эксперты.